DAX legt zu - Volkswagen sehr stark

Am Dienstag ist der DAX mit Kursgewinnen aus dem Handel gegangen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 13.362,87 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 1,06 Prozent im Vergleich zum Vortag. Marktbeobachtern zufolge begrüßen die Anleger, dass der VW-Aufsichtsrat dem Konzernchef Herbert Diess seine "Unterstützung" ausgesprochen hat.

Die Werte des Autobauers rangierten mit weitem Abstand an der Spitze der Kursliste mit kräftigen Kursgewinnen von über sieben Prozent, gefolgt von den Papieren von Daimler und Infineon, die lediglich über zwei Prozent hinzugewannen. Am Ende der Liste standen kurz vor Handelsschluss die Aktien von Delivery Hero mit Kursverlusten von über zwei Prozent, hinter den Werten von Merck und Vonovia. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagnachmittag kaum verändert. Ein Euro kostete 1,2156 US-Dollar (+0,08 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8234 Euro zu haben.



