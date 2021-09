DAX legt zu - Siemens stark

Zum Wochenstart hat der DAX zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 15.932,12 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,96 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste standen die Wertpapiere von Siemens, der Deutschen Bank und von Delivery Hero.

Abschläge gab es unter anderem bei den Aktien von Continental, Siemens Energy und Vonovia. Marktbeobachtern zufolge hoffen die Anleger nach den schwachen US-Arbeitsmarktzahlen vom Freitag, dass die US-Notenbank ihre lockere Geldpolitik noch etwas länger fortsetzt. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagnachmittag etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,1864 US-Dollar (-0,1 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8429 Euro zu haben. Der Goldpreis zeigte sich schwächer, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 1.822 US-Dollar gezahlt (-0,3 Prozent). Das entspricht einem Preis von 49,38 Euro pro Gramm.



