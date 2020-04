DAX legt leicht zu - Hiobsbotschaften lassen Aktionäre kalt

Am Donnerstag hat der DAX zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 10.301,54 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,21 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Dass in der vergangenen Woche weitere 5,2 Millionen US-Amerikaner neu Arbeitslosenhilfe beantragt haben lies Börsianer kalt, ebenso die Meldung vom Donnerstag, dass Volkswagen eine Gewinnwarnung herausgegeben hat.

VW-Aktien waren sogar bis kurz vor Handelsschluss mit Zugewinnen von über einem Prozent überdurchschnittlich im Plus. Aktien der Deutschen Börse, Fresenius Medical Care und Merck legten mit einem Zugewinn von über 3 Prozent bis kurz vor Handelsende am stärksten zu, die Anteilsscheine von MTU standen kurz vor Handelsschluss mit Kursverlusten von über 2 Prozent am Ende der Liste, gefolgt von den Papieren von Heidelbergcement und der Lufthansa. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagnachmittag schwächer. Ein Euro kostete 1,0842 US-Dollar (-0,61 Prozent).



