DAX legt am Mittag zu - Sartorius vorn

Die Börse in Frankfurt hat am Mittwochmittag Kursgewinne verzeichnet. Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 15.510 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Plus von 0,4 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag.

Mit Spannung wird weiterhin der neueste Zinsentscheid der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) erwartet. Die meisten Marktbeobachter gehen davon aus, dass die Fed dabei eine Beschleunigung des Abbaus der Anleihenkäufe beschließen wird. An der Spitze der Kursliste stehen am Mittag die Wertpapiere von Sartorius, Puma und Adidas. Am Ende der Liste rangieren die Aktien von FMC, Zalando und Beiersdorf. Der Nikkei-Index hatte zuletzt leicht zugelegt und mit einem Stand von 28.459,72 Punkten geschlossen (+0,10 Prozent).



© dts Nachrichtenagentur