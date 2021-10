DAX legt am Mittag zu - Deutsche Wohnen vor DAX-Abschied

Die Börse in Frankfurt hat am Dienstagmittag Kursgewinne verzeichnet. Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 15.750 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Plus von 1,0 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag.

Die Aktien von MTU, Siemens Energy und Delivery Hero stehen an der Spitze der Kursliste. Am Ende rangieren die Wertpapiere von Fresenius, FMC und Sartorius. Die Deutsche Wohnen steht unterdessen vor dem Abschied aus dem DAX. Der Wohnungsvermieter Vonovia teilte am Dienstagmorgen mit, das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot an die Aktionäre der Deutsche Wohnen erfolgreich abgeschlossen zu haben. Insgesamt habe man rund 87,6 Prozent der Stimmrechte erreicht. Der geringe Streubesitz bei der Deutschen Wohnen dürfte dem Vernehmen nach zu einem zeitnahen Ausscheiden aus dem deutschen Leitindex führen. Der Nikkei-Index hatte zuletzt deutlich zugelegt und mit einem Stand von 29.106,01 Punkten geschlossen (+1,77 Prozent).



