DAX lässt am Mittag nach - Euro etwas schwächer

Die Börse in Frankfurt hat am Mittwochmittag Kursverluste verzeichnet. Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 15.700 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Minus von 0,9 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag.

An der Spitze der Kursliste stehen die Wertpapiere von Eon, Covestro und RWE entgegen dem Trend leicht im Plus. Die größten Abschläge gibt es bei den Aktien von Siemens Energy, Siemens und Volkswagen. Vor allem die Geldpolitik der Notenbanken steht aktuell im Fokus der Anleger. Am Abend veröffentlicht die US-Notenbank Fed ihren Konjunkturausblick, bei der EZB findet am Donnerstag eine Ratssitzung statt. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochmittag etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,1817 US-Dollar (-0,2 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8462 Euro zu haben. Der Goldpreis stieg leicht an, am Mittag wurden für eine Feinunze 1.798 US-Dollar gezahlt (+0,2 Prozent). Das entspricht einem Preis von 48,92 Euro pro Gramm.



© dts Nachrichtenagentur