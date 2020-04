DAX im Plus - Deutsche Bank mit Kurssprung

Am Mittwoch hat der DAX zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 11.107,74 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 2,89 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Marktbeobachtern zufolge hoffen die Anleger auf eine baldige Überwindung der durch die Coronakrise entstandenen Verwerfungen.

Die Bundesregierung hatte unterdessen am Nachmittag aufgrund der Coronakrise eine schwere Rezession in Deutschland angekündigt. Für das laufende Jahr wird laut der sogenannten Frühjahrsprojektion der Bundesregierung ein Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 6,3 Prozent erwartet. An der Spitze der Kursliste standen kurz vor Handelsschluss die Wertpapiere der Deutschen Bank mit einem kräftigen Kurssprung von über elf Prozent im Plus, gefolgt von den Aktien von MTU Aero Engines und von Continental. Die Anteilsscheine von Wirecard rangierten kurz vor Handelsschluss mit starken Kursverlusten von über acht Prozent entgegen dem Trend am Ende der Liste, gefolgt von den Papieren von Bayer, die allerdings Ex-Dividende gehandelt wurden. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochnachmittag stärker. Ein Euro kostete 1,0848 US-Dollar (+0,24 Prozent).



