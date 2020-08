DAX bleibt am Mittag freundlich - MTU dreht nach Prognose auf

Nach den kräftigen Verlusten vom Vortag hat sich der DAX am Freitagmittag freundlich gehalten. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 12.440 Punkten berechnet und damit 0,5 Prozent über Vortagesschluss. MTU-Aktien, die am Morgen noch zu den Schlusslichtern gehört hatten, drehten bis zum Mittag auf und setzten sich mit einem Plus von über drei Prozent an die Spitze der Kursliste - freilich hinter Wirecard-Papieren, die weiter heftigen Schwankungen unterworfen sind.

Der Triebwerksbauer hatte am Freitag überraschend eine neue Prognose für das laufende Jahr veröffentlicht und rechnet trotz Crorona-Einbruch bei einem Umsatz zwischen 4,0 und 4,4 Milliarden Euro mit bis zu zehn Prozent operativem Gewinn. Der Nikkei-Index hatte zuletzt nachgelassen und mit einem Stand von 21.710,00 Punkten geschlossen (-2,82 Prozent). Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagnachmittag etwas stärker. Ein Euro kostete 1,1859 US-Dollar (+0,14 Prozent).



