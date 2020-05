DAX am Morgen im Plus - ZEW-Index erwartet

Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Dienstag zunächst leichte Kursgewinne verzeichnet. Gegen 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 11.080 Punkten berechnet. Das entspricht einem Plus von 0,19 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Vortag.

Unter anderem werden die mittelfristigen Konjunkturerwartungen von Finanzanalysten und institutionellen Investoren erwartet. Das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) will am Vormittag den entsprechenden Index bekanntgeben. An der Spitze der Kursliste stehen am Morgen die Wertpapiere der Deutschen Bank, Adidas und MTU. Am Ende der Liste rangieren die Anteilsscheine von Beiersdorf, Heidelbergcement und Merck. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagmorgen stärker. Ein Euro kostete 1,0940 US-Dollar (+0,21 Prozent).



