DAX am Mittag leicht stärker - Abwarten der Gipfelbeschlüsse

Die Börse in Frankfurt hat am Mittwochmittag leichte Kursgewinne verzeichnet: Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 14.020 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Plus von 0.1 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. Marktbeobachtern zufolge warten die Anleger aktuell ab, welchen Kurs Bund und Länder beim Corona-Gipfel am Ende einschlagen werden.

An der Spitze der Kursliste stehen die Papiere von der Deutschen Bank, Fresenius Medical Care und Covestro. Abschläge gibt es bei den Anteilsscheinen von MTU Aero Engines, Infineon und Adidas. Der Nikkei-Index hatte zuletzt zugelegt und mit einem Stand von 29.562,93 Punkten geschlossen (0,19 Prozent). Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochmittag etwas stärker. Ein Euro kostete 1,2129 US-Dollar (+0,1 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8245 Euro zu haben.



