DAX am Mittag leicht im Minus - Autowerte hinten

Die Börse in Frankfurt hat am Mittwochmittag leichte Kursverluste verzeichnet. Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 15.900 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Minus von 0,2 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag.

Die Aktien von RWE, Vonovia und Delivery Hero stehen aktuell an der Spitze der Kursliste. Die größten Kursverluste gibt es unter anderem bei den Autowerten Volkswagen, Daimler und BMW. Am Vormittag hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zu ihrem letzten "Autogipfel" geladen. Dabei sollte es um den Strukturwandel in der Branche gehen. Der Nikkei-Index hatte zuletzt zugelegt und mit einem Stand von 27.585,91 Punkten geschlossen (+0,59 Prozent).



