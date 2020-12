DAX am Mittag im Plus - Fast alle Werte legen zu

Die Börse in Frankfurt hat am Dienstagmittag Kursgewinne verzeichnet. Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 13.395 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Plus von 1,1 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag.

An der Spitze der Kursliste stehen die Wertpapiere von Bayer, Infineon und SAP. Entgegen dem Trend Abschläge gibt es nur bei den Aktien von Delivery Hero. Der Nikkei-Index hatte zuletzt nachgelassen und mit einem Stand von 26.436,39 Punkten geschlossen (-1,04 Prozent). Der Ölpreis sank am Dienstagmittag deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 50,30 US-Dollar und damit 61 Cent oder 1,20 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.



