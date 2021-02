CSU will Verschärfung von Grenzkontrollen

Die CSU spricht sich dafür aus, die Kontrollen an deutschen Grenzen zu erhöhen. "Um die die Verbreitung der Virusmutation einzugrenzen, brauchen wir schärfere Kontrollen an den Grenzen und besonders an Flughäfen", sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der CSU-Bundestagsfraktion, Stefan Müller, dem Nachrichtenportal T-Online. "Jetzt ist keine Zeit für Cluburlaub oder Städtereisen."

Wer aktuell in den Urlaub fliege, müsse bei der Rückreise registriert werden. "Ohne aktuellen Corona-Test darf es keine Einreise geben", fügte Müller hinzu.



