Die CSU hat sich dafür ausgesprochen, die während der Corona-Pandemie eingeführte Homeoffice-Pauschale zu verstetigen. Eine Homeoffice-Pauschale von 1.000 Euro im Jahr wäre ein Signal an eine "sich modernisierende Arbeitswelt", sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt im Deutschlandfunk. Alle müssten aus der Pandemie lernen, dass man mehr Flexibilität in der Arbeitswelt brauche.

"Dazu gehört auch, dass es zukünftig mehr Homeoffice geben wird." Dies müsse freiwillig geschehen, "aber mit Anreizen versehen". Dobrindt kündigte an, dass eine Verstetigung der Homeoffice-Pauschale ein Teilelement der CSU-Forderungen sein werde, die in der Zeit nach der Bundestagswahl in einem Koalitionsvertrag umgesetzt werden sollen.



