Cristiano Ronaldo positiv auf Corona getestet

Der portugieische Fußballnationalspieler Cristiano Ronaldo ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der portugieische Fußballverband am Dienstagnachmittag mit. Demnach gehe es Ronaldo gut, er sei ohne Symptome und isoliert.

Der Profi von Juventus Turin werde somit nicht im kommenden Spiel gegen Schweden antreten, hieß es. "Nach dem positiven Fall wurden die verbleibenden Spieler an diesem Dienstagmorgen neuen Tests unterzogen, die alle ein negatives Ergebnis hatten", so der Verband. Nationaltrainer Fernando Santos stehe heute Nachmittag für das Training zur Verfügung. Das Heimspiel gegen Schweden am Mittwoch um 19:45 Uhr könne wie geplant stattfinden.



© dts Nachrichtenagentur