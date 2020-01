Das in China grassierende Coronavirus 2019-nCoV hat Europa erreicht. In Frankreich sei das Virus bei zwei Patienten nachgewiesen, sagte Frankreichs Gesundheitsministerin Agnès Buzyn am Freitagabend vor Journalisten. Ein Patient sei in Bordeaux, ein weiterer in Paris im Krankenhaus.

In China verbreitet sich das Virus seit Ende letzten Jahres. Nach letzten offiziellen Angaben vom Donnerstag gibt es dort 830 bestätigte Infektionen und 25 Todesfälle. Auch aus zahlreichen weiteren Ländern wurden infizierte Reisende aus China registriert, jedoch bislang noch nicht in Europa.



