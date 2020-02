Coronavirus: BDI fürchtet schwere Auswirkungen auf Konjunktur

Der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Industrie, Joachim Lang, hat die Bundesregierung im Zusammenhang mit der aktuellen Coronavirus-Krise zu einem koordinierten wirtschaftspolitischen Vorgehen aufgefordert. "Neben dem Gesundheitsschutz muss die Politik ab sofort das wirtschaftliche Krisenmanagement in den Fokus nehmen", sagte Lang am Montag. Die Auswirkungen des Virus seien in Ausmaß und Dauer derzeit überhaupt nicht einzuschätzen.

"Für die Konjunktur drohen schwere Auswirkungen. Die Bundesregierung muss jetzt schleunigst wirtschaftspolitische Impulse für eine Belebung des Wachstums liefern", sagte der Industrie-Vertreter. Aufgrund großer Unsicherheiten auf den Weltmärkten sei die Konjunktur in Deutschland schon schwach ins neue Jahr gestartet. Die Effekte der Epidemie erhöhten den Druck auf deutsche Unternehmen zusätzlich. "Die mehr als 5.000 deutschen Unternehmen in China sind derzeit in Beschaffung, Produktion und Absatz stark eingeschränkt", sagte Lang.



