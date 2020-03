In Hamburg soll von Freitag an ein neuer Antikörper-Test gegen das Coronavirus zum Einsatz kommen. "Damit kann man überstandene Infektionen nachweisen", sagte Marylyn Addo, Leiterin der Infektiologie am Universitätsklinikum Eppendorf, der "Zeit" (Hamburg-Seiten). "So wird unterscheidbar, wer durch die kursierenden Erreger noch in Gefahr und wer schon immun ist."

Der Test wurde vom UKE zusammen mit einer Pharmafirma entwickelt. Der Vorteil: Wer nachweisbar Antikörper gegen das Coronavirus gebildet hat und somit immun ist, kann nach derzeitigem Wissensstand sorglos anderen Menschen helfen. "Wir machen den Antikörper-Nachweis hier auch, wahrscheinlich ab Freitag", sagte Thomas Fenner, Chef des Labors "Dr. Fenner und Kollegen". Es ist das älteste Medizinlabor Hamburgs.



