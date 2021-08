Corona-Neuinfektionen in Großbritannien steigen wieder

Erstmals seit genau zwei Wochen legen die Corona-Neuinfektionen in Großbritannien wieder im Vorwochenvergleich zu. Am Mittwoch wurden landesweit 29.312 neue Fälle verzeichnet und damit 1.578 mehr als vor sieben Tagen. Zuvor war die Zahl 14 Tage in Folge rückläufig gewesen, Mitte Juli waren an zwei Tagen gar jeweils über 50.000 Neuinfektionen registriert worden.

Der nunmehr registrierte Anstieg zeigte sich erstmals seit Tagen nicht nur in England, wo am 19. Juli fast alle Corona-Beschränkungen aufgehoben wurden, sondern auch in Schottland und in Wales. Nur in Nordirland gehen die Zahlen noch weiter zurück. Unterdessen sinkt die Zahl der Covid-19-Patienten im Krankenhaus nun relativ deutlich, am Vortag ging sie in ganz Großbritannien um 227 auf 5.896 Personen zurück. Laut der letzten verfügbaren Daten vom letzten Samstag wurden an einem Tag 668 Corona-Patienten neu ins Krankenhaus eingeliefert, 64 weniger als am Vortag und 157 weniger als eine Woche zuvor. Auch in den Tagen davor gingen die Zahlen schon zurück.



