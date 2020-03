Corona-Krise: Polizeigewerkschaft will Einschränkung des Flugverkehrs

Der stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Jörg Radek, hat angesichts der Corona-Krise die Einschränkung des Flugverkehrs gefordert. "Wenn wir die Grenzen an Land schließen, dann müssen wir auch den Luftverkehr einschränken", sagte Radek den Zeitungen des "Redaktionsnetzwerks Deutschland" (Dienstagsausgaben). Hintergrund ist neben den zuletzt verhängten Kontrollen auf den Landwegen die Tatsache, dass nach wie vor Flüge unter anderem aus dem Iran in Deutschland eintreffen, obwohl das Land als Hochrisikozone gilt und offenbar ohne dass medizinische Kontrollen stattfinden oder Passagiere zurückgewiesen werden.

Am besten sei, wenn bestimmte Maschinen "gar nicht erst starten", so der GdP-Vize weiter. Dies sei mit den Herkunftsstaaten der Fluggesellschaften zu klären. Mit Blick auf den Iran fügte Radek hinzu: "Man muss Maßnahmen treffen, dass so etwas nicht möglich ist." Der in Teheran geborene Grünen-Bundestagsabgeordnete Omid Nouripour berichtete von Deutsch-Iranern, die den Iran zuletzt in Richtung Deutschland verlassen und sich gewundert hätten, dass sie einfach so hätten einreisen können. "Wenn es heißt, man solle in diese Länder nicht fliegen, dann muss natürlich umgekehrt für Menschen, die von dort zurückkommen, ebenfalls gelten, dass Tests gemacht und sie in Quarantäne geschickt werden", sagte Nouripour den Zeitungen des "Redaktionsnetzwerks Deutschland". Auch an diesem Montag ist ein Direktflug aus Teheran planmäßig um 10:20 Uhr in Frankfurt am Main eingetroffen. Weitere Flüge sind vorgesehen. Das Büro von Iran Air sei für eine Reaktion telefonisch nicht zu erreichen gewesen, berichten die Zeitungen weiter. Im Iran war die Zahl der Todesfälle durch das Coronavirus zuletzt innerhalb eines Tages um 129 gestiegen. Insgesamt gab es in dem Land laut offizieller Darstellung bereits 853 Covid-19-Tote und 14.991 Infektionsfälle. Allerdings wird von einer hohen Dunkelziffer ausgegangen.



