Trotz der ausgerufenen "Aktionswoche" ist die Zahl der Corona-Impfungen nur mäßig angestiegen. Laut Zahlen des Gesundheitsministeriums vom Samstag kletterte die Impfquote binnen eines Tages von 67,0 auf 67,1 Prozent. 62,9 Prozent der Bevölkerung haben den vollen Impfschutz, nach 62,8 Prozent am Vortag.

Statistisch war in der "Aktionswoche" damit praktisch keinerlei Effekt messbar. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) wies am Samstag auf die "deutlichen" Unterschiede zwischen den Bundesländern hin. "Im Nordwesten sind wir fast am Ziel, im Südosten sollten wir noch deutlich höhere Quoten erreichen", sagte Spahn. Bremen hat mit fast 78 Prozent die höchste Erstimpfquote, Schlusslicht ist Sachsen mit etwa 57 Prozent.



