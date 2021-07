Am Tag 201 nach Beginn der europaweiten Corona-Impfkampagne ist die Zahl der erstmals verabreichten Dosen in Deutschland auf 49,5 Millionen Menschen angestiegen. Gegenüber den am Donnerstag im Laufe des Tages bekannt gewordenen erstmaligen Verimpfungen stieg die Zahl der Impflinge um rund 220.000 an. Die bundesweite Impfquote (ohne Zweitimpfungen) liegt damit bei 59,5 Prozent der Bevölkerung (Vortag: 59,2 Prozent).

45,3 Prozent haben den vollen Schutz (Vortag: 44,6 Prozent). Allerdings geht die Zahl der verabreichten Spritzen immer weiter zurück. Im Durchschnitt der letzten 7 Tage waren es täglich 603.000 Erst- und Zweitimpfungen, so wenige wie seit Ende April nicht mehr. Mittlerweile sind fast überall kurzfristig Impftermine verfügbar.



© dts Nachrichtenagentur