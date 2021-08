Corona-Impfquote steigt auf 64,2 Prozent - Tempo stagniert weiter

Die bundesweite Corona-Impfquote (ohne Zweitimpfungen) liegt bis zum Dienstag laut offizieller Zahlen bei 64,2 Prozent der Bevölkerung (Vortag: 64,1 Prozent). Den vollständigen Impfschutz haben 49,2 Millionen Bürger, was einer Quote von 59,2 Prozent entspricht (Vortag: 59,0 Prozent), teilte das Robert-Koch-Institut (RKI) mit. Mindestens einmal wurden in Deutschland 53,4 Millionen Menschen geimpft.

Das Impftempo stagniert allerdings den vierten Tag in Folge: Im Sieben-Tage-Mittel liegt die Zahl der Erstimpfungen weiter bei weniger als 97.000 Verabreichungen pro Tag, fast ebenso wie in den Vortagen. Bei den Zweitimpfungen beträgt dieser Wert nur noch etwas weniger als 174.000, hier gehen die Verabreichungen weiterhin täglich um einige Tausend zurück. Deutlicher Sprünge machen die Impfzahlen aber bei der zuletzt heftig diskutierten Gruppe der 12- bis 17-Jährigen. Hier stieg die Erstimpfquote binnen eines Tages von 27,5 auf 28,0 Prozent.



