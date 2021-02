Commerzbank rechnet mit Nullzins bis 2025

Der neue Vorstandsvorsitzende der Commerzbank, Manfred Knof, erwartet, dass die Europäische Zentralbank den Leitzins bis 2025 nicht nennenswert verändern wird. Der "Bild" (Samstagausgabe) sagte Knof: "Der Nullzins für Sparer wird leider erstmal noch einige Jahre bleiben. Wir stellen uns darauf ein, dass das Zinsniveau bis Mitte des Jahrzehnts so niedrig bleibt."

Angesichts der Pandemie gebe es ein "geteiltes Bild" in Bezug auf die Zahlungsfähigkeit der Deutschen, sagte Knof zu "Bild": "Die Industrie und der Mittelstand haben sich in der Coronakrise robust gezeigt. Die meisten Kunden kommen gut durch diese Zeit. In einigen Bereichen, zum Beispiel in der Gastronomie und im Handel, gibt es aber ohne Zweifel Probleme." Er sehe dennoch nicht, dass eine Insolvenzwelle drohe, sagte Knof zu "Bild": "Ich glaube, dass die Bundesregierung zusammen mit den Banken eine gute Arbeit leistet."



