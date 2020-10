CL-Auslosung: Bayern gegen Atletico - Leipzig trifft auf Paris

Der FC Bayern München spielt in der Gruppenphase der UEFA Champions League in Gruppe A mit Atletico Madrid, FC Salzburg und Lokomotive Moskau. Das ergab die Auslosung der Gruppenphase am Donnerstagabend in Genf. Borussia Dortmund ist in Gruppe F mit Zenit St. Petersburg, Lazio Rom und Club Brügge.

RB Leipzig landete in Gruppe H mit Paris Saint-Germain, Manchester United und Basaksehir Istanbul. Borussia Mönchengladbach trifft in Gruppe B auf Real Madrid, Inter Mailand und Schachtar Donezk. Die weiteren Ergebnisse der Champions-League-Auslosung: Gruppe C: FC Porto, Manchester City, Olympiakos Piräus, Olympique Marseille. Gruppe D: FC Liverpool, Ajax Amsterdam, Atalanta Bergamo, FC Midtjylland. Gruppe E: FC Sevilla, FC Chelsea, FC Krasnodar, Stade Rennes. Gruppe G: Juventus Turin, FC Barcelona, Dynamo Kiew, Ferencvaros Budapest. Die Gruppenphase startet am 20. Oktober und endet am 9. Dezember 2020. Das Finale findet am 29. Mai 2021 im Atatürk-Olympiastadion in Istanbul statt.



© dts Nachrichtenagentur