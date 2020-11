Chinas Präsident Xi Jinping hat Joe Biden zur Wahl zum US-Präsidenten gratuliert. Das berichtet die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua am Mittwochnachmittag. Zehn Tage nach der Präsidentschaftswahl in den USA hatte das chinesische Außenministerium dem "President elect" Joe Biden bereits am 13. November gratuliert.

"China wird die Entscheidung der Amerikaner respektieren", hatte es in einer Mitteilung von Xinhua geheißen. Man habe die inländischen und internationalen Reaktionen auf die Wahl beobachtet, war Wang Wenbin, Sprecher des chinesischen Außenministeriums, zitiert worden. Von Russlands Präsident Putin kam noch keine Gratulation.



