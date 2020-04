CDU-Wirtschaftsrat strikt gegen Coronabonds

Die Präsidentin des Wirtschaftsrats der CDU, Astrid Hamker, warnt die Bundesregierung und die EU-Staaten vor der Einführung sogenannter Coronabonds. "Ich bin sehr irritiert, wie die aktuelle Lage ausgenutzt werden soll, die alte Agenda einer Schuldengemeinschaft mit dem Etikett `Corona` durchzusetzen", sagte Hamker dem Focus. Das gelte für Eurobonds genauso wie für ein europäisches Kurzarbeitergeld wegen der aktuellen Krise.

Beides sei "völlig ungeeignet". Coronabonds bedeuteten eine "Vollmacht für das Schuldenmachen auf Kosten aller", so Hamker. Die EU dürfe nicht in einen Zustand rutschen, "dass alle für alle haften, aber niemand sich reinreden lassen will". Die CDU-Politikerin sprach sich dagegen für direkte Zahlungen an notleidende Staaten aus. "Es muss direkte, zweckgebundene Hilfe geben. Dafür gibt es Instrumente", sagte die Wirtschaftsrat-Präsidentin dem Focus.



© dts Nachrichtenagentur