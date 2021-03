Unmittelbar vor den Beratungen von Bund und Ländern drängt der CDU-Wirtschaftsrat zu deutlich mehr Tempo in der Impfkampagne. "Jetzt kommt es darauf an, den Impfturbo zu zünden", sagte Generalsekretär Wolfgang Steiger der "Rheinischen Post" (Montagsausgabe). Hausärzte, niedergelassene Mediziner und Betriebsräte müssten so schnell wie möglich impfen dürfen.

"Die Politik muss alle Ressourcen mobilisieren, um bis zu den Sommerferien jedem ein Impfangebot zu machen. Andernfalls drohen unabsehbare wirtschaftliche und auch politische Verwerfungen", befürchtet der Vertreter des Wirtschaftsflügels der CDU.



