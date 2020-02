Der haushaltspolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Eckhardt Rehberg (CDU), hat den Rücktritt des thüringischen CDU-Chefs Mike Mohring gefordert. "Mike Mohring ist nicht mehr zu halten. Die Thüringer CDU muss sich komplett neu aufstellen nach diesem Desaster", sagte Rehberg der "Rheinischen Post" (Freitagsausgabe).

Es könne "nur einen Neuanfang ohne Mohring geben", so der CDU-Politiker weiter. "Wir brauchen Neuwahlen in Thüringen und dabei muss die CDU mit völlig neuen Gesichtern antreten", sagte der Chefhaushälter der Union. Am Mittwoch war im Erfurter Landtag der FDP-Landeschef Thomas Kemmerich mit Stimmen von CDU, FDP und AfD zum thüringischen Ministerpräsidenten gewählt worden.



