BVB verpflichtet Emre Can auf Leihbasis

Der Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat mit sofortiger Wirkung Mittelfeldspieler Emre Can vom italienischen Erstligisten Juventus Turin auf Leihbasis verpflichtet. Sofern "vereinbarte Parameter erfüllt" seien, gehe die Leihe "anschließend in einen festen Transfer über", teilte der Bundesligist am Freitagabend mit. "In Emre Can bekommen wir einen deutschen Nationalspieler, der systemübergreifend auf mehreren Positionen sowohl in der Abwehr als auch im zentralen Mittelfeld einsetzbar ist. Einen Spieler, der neben seiner Technik auch seine Physis einbringt und über einen ausgeprägten Siegeswillen verfügt", sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc zu der Verpflichtung.

"Ich glaube, dass die Mannschaft großes Potenzial hat und etwas gewinnen kann. Ich bin überzeugt, dass ich ihr dabei helfen kann. Ich will Gas geben, hatte schon immer Sympathien für diesen Klub und kann es nicht erwarten, zum ersten Mal vor diesen Fans zu spielen, für die Borussia Dortmund auf der ganzen Welt bekannt ist", sagte Can zu seinem Wechsel. Can war im Juli 2018 vom FC Liverpool zu Juventus Turin gewechselt. Seitdem absolvierte er für Juventus insgesamt 45 Pflichtspiele, in denen er vier Tore erzielte.



