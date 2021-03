Der Bundestag billigt eine begrenzte Schuldenaufnahme durch die Europäische Union. 478 Abgeordnete stimmten am Donnerstag in namentlicher Abstimmung für das sogenannte "Eigenmittelbeschluss-Ratifizierungsgesetz". Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.





