Die Bundesregierung verhängt Einreisebeschränkungen für Südafrika. Das Land werde zum "Virusvariantengebiet" erklärt, teilte der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Freitagmorgen mit. Fluggesellschaften dürften ab der Nacht zu Dienstag nur noch Deutsche nach Deutschland befördern, außerdem gelten 14 Tage Quarantäne für alle, auch für Geimpfte.

"Die neu entdeckte Variante B11529 besorgt uns, daher handeln wir hier pro-aktiv und frühzeitig", sagte Spahn. "Das letzte, was uns jetzt noch fehlt, ist eine eingeschleppte neue Variante, die noch mehr Probleme macht." Zuvor hatten unter anderem Großbritannien und Israel schon Einreisebeschränkungen verhängt. In Israel sind allerdings trotzdem schon Infektionen mit der neuen Variante aufgetaucht, in allen drei Fällen waren die Virusträger geimpft.



© dts Nachrichtenagentur