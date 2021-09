Bundesregierung schaffte 267 neue Stellen für Spitzen-Beamte

Die Bundesregierung hat in der zu Ende gehenden Legislaturperiode 267 neue Stellen für Spitzen-Beamte geschaffen. Das berichtet die "Bild" (Samstagausgabe) unter Berufung auf eine Auswertung der FDP-Bundestagsfraktion, die auf Zahlen der Bundesregierung basiert. Konkret geht es um Posten in den Besoldungsstufen B3 bis B11 (8.762 Euro/Monat bis 14.808 Euro/Monat).

Insgesamt arbeiten damit jetzt 1.906 Spitzenbeamte in den Bundesministerien. Das entspricht laut "Bild" einem Plus zur vorigen Wahlperiode von 16,3 Prozent. Die meisten neuen Top-Stellen gab es demnach mit 54 (plus 48 Prozent) im Innenministerium von Horst Seehofer (CSU). Bei Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sind es 41 Stellen mehr (plus 26 Prozent), bei Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) 24 Stellen mehr (plus 27 Prozent), bei Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) sind es 23 mehr (plus 13 Prozent). Der stellvertretende FDP-Fraktionvorsitzende Christian Dürr sagte der "Bild" dazu: "Das ist unanständig. Mit dieser Job-Klüngelei auf Kosten der Steuerzahler muss Schluss sein."



