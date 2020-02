Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) hat im vierten Quartal 2019 im Vergleich zum dritten Quartal des vergangenen Jahres stagniert. Das teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) nach ersten Berechnungen am Freitag in Wiesbaden mit. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.





