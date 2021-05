Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) sieht die EU und Deutschland im Konflikt im Nahen Osten in wichtigen Vermittlerrollen. "Es ist eine gesamteuropäische Aufgabe und wir als Deutsche haben da eine ganz besondere Funktion", sagte er in der Sendung "Frühstart" von RTL und n-tv. "Wir sind gefordert, deeskalierend einzuwirken und zu vermitteln, aber wir sind auch gefordert, ganz klar Stellung zu beziehen."

Bezogen auf die Angriffe der Hamas sagte Brinkhaus: "Es ist schlichtweg nicht akzeptabel, was die Hamas da macht, und das muss auch gegebenenfalls Konsequenzen haben. In den Gazastreifen fließen auch EU-Mittel." Man müsse sich da ganz genau anschauen, "wer da was bekommt und was mit dem Geld geschieht".



