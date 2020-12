Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) hat den Beschluss der Regierungschefs von Bund und Ländern für einen harten Lockdown ab Mittwoch begrüßt. "Die Entscheidungen zu dem verschärften Lockdown sind richtig und haben unsere Unterstützung", sagte der CDU-Politiker am Sonntag in Berlin. Der Schutz der Bevölkerung müsse an erster Stelle stehen.

"Wir hatten schon in den vergangenen Wochen darauf hingewiesen, dass die bisherigen Maßnahmen nicht ausreichen." Insofern seien die beschlossenen Maßnahmen "logisch und konsequent", so Brinkhaus weiter. Der Unionsfraktionschef war zuletzt mit scharfer Kritik an der Corona-Politik von Bund und Ländern aufgefallen. In einer Rede im Bundestag hatte er die vorangegangenen Beschlüsse als nicht weitreichend genug kritisiert.



