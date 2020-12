Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Freitag die Liste der Corona-Risikogebiete aktualisiert - und dabei überwiegend Regionen gestrichen. So sind in Frankreich die Bretagne und Korsika, ebenso wie die Überseegebiete Guadeloupe, La Réunion und Martinique nicht mehr Risikogebiete. In Norwegen wurde die Provinz Vestland von der Liste gestrichen.

In Estland wurden hingegen die Regionen Jõgeva, Lääne und Lääne-Viru neu als Risikogebiete eingestuft. Deutschland ist mit einer Inzidenz von über 150 Neuinfektionen je Woche und 100.000 Einwohner längst selbst ein großes Risikogebiet.



© dts Nachrichtenagentur