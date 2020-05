Bouffier: Europäische Gemeinschaft nicht weiter emotional belasten

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) sieht in den geplanten Lockerungen von Grenzkontrollen und Reiseverkehr innerhalb der EU einen dringend nötigen Schritt für den Zusammenhalt der europäischen Gemeinschaft. Die Entscheidung von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) für einen stufenweisen Verzicht auf Grenzkontrollen und Einreisebedingungen sei aus zwei Gründen richtig und geboten, sagte Bouffier der "Rheinischen Post" (Donnerstagsausgabe). "Erstens: Das Pandemiegeschehen der Länder um Deutschland herum entwickelt sich weitgehend positiv. Zweitens: Wir dürfen die europäische Gemeinschaft emotional nicht weiter belasten", so der CDU-Politiker weiter.

Die Einschränkungen "in den Grenzgebieten, etwa in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Sachsen oder im Saarland, mit Kontaktverboten für Eheleute oder Einreisestopp für feste Arbeitskräfte - das kann so nicht weitergehen", sagte der hessische Ministerpräsident.



