Das CDU-Präsidium unterstützt mehrheitlich eine Kanzlerkandidatur von Parteichef Armin Laschet. Das sagte der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier am Montag nach einer Präsidiumssitzung in Berlin. Eine Abstimmung fand demnach aber nicht statt.

Laschet will sich nach einer Sitzung des Parteivorstands am Nachmittag den Fragen der Presse stellen. Bei der CSU ist am späten Nachmittag eine Präsidiumssitzung geplant. Sowohl Laschet als auch CSU-Chef Markus Söder hatten am Sonntag Interesse an der Kanzlerkandidatur der Union angemeldet. Eine Einigung soll innerhalb der nächsten Tage erfolgen.



