Biontech-Gründer mit Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Biontech-Gründer Ugur Sahin und Özlem Türeci mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. "Der Impfstoff, den Sie entwickelt haben, ist ein Dienst an der Menschheit", sagte Steinmeier bei der Verleihung am Freitag im Beisein der Bundeskanzlerin. Er traue dem Ehepaar auch zu, auch eine maßgeschneiderte Therapie gegen Krebs zu entwickeln, so wie es seit Jahren ihre erklärte Vision ist.

Türeci sagte, ohne das große Team und internationale Kooperationspartner sei die Entwicklung nicht so schnell möglich gewesen. Die Biontech-Gründer erhalten das Große Verdienstkreuz mit Stern, es steht auf der vierten von acht Stufen des Verdienstordens.



© dts Nachrichtenagentur