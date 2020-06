Bildungsforscher gegen Zeugnisse in Coronakrise

Der Direktor des Leibnitz-Instituts für Bildungsforschung und -Information in Frankfurt am Main, Kai Maaz, hält es für fragwürdig, dass es in Corona-Zeiten Zeugnisse gibt. "Wir wissen nicht, welche technischen Möglichkeiten die Schülerinnen und Schüler jetzt in der Zeit der Schulschließung hatten, um am Fernunterricht teilzunehmen", sagte er am Montag im RBB-Inforadio. Deshalb würde er nicht ausschließlich auf Noten setzen, sondern stattdessen über andere Möglichkeiten der Leistungsdokumentation nachdenken.

Ab Montag bekommen die Schüler in Berlin und Brandenburg ihre Zeugnisse. Wegen der Corona-Hygiene-Vorschriften findet die Übergabe teilweise über mehrere Tage statt.



© dts Nachrichtenagentur