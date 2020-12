Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) erwartet, dass die Impfbereitschaft der Deutschen im Verlauf der Corona-Impfkampagne steigen wird. Man werde weiter aufklären und dafür werben, dass viele sich impfen lassen, sagte der SPD-Politiker am Dienstag im ZDF-Morgenmagazin. "Ich glaube, einige sind vielleicht auch noch skeptisch, weil es jetzt gerade erst losgeht."

Diese Personen wollten wohl sehen, was es für Nebenwirkungen des Impfstoffs gebe und wie dieser angenommen werde. Wenn man dann aber die Möglichkeit habe, zu erleben, dass wieder mehr Normalität in Deutschland möglich sei, dann werde es sehr viele geben, die sich impfen lassen wollen, so Müller weiter.



