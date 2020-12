Berichte: Christian Gross soll neuer Schalke-Trainer werden

Christian Gross soll laut Medienberichten neuer Schalke-Trainer werden. Die Entscheidung sei nach einer Sitzung des Aufsichtsrats am Mittwochabend gefallen, berichten die "Ruhr Nachrichten". Der Schweizer trainierte von 2009 bis 2010 den VfB Stuttgart und war zuletzt bei al-Ahli in Saudi-Arabien unter Vertrag.

Nach einem Managementwechsel wurde er dort aber im Februar freigestellt. Schalke steht nach 13 Spieltagen in der Bundesliga mit vier Punkten auf dem letzten Tabellenplatz. Königsblau hat in der Liga in dieser Saison bislang kein Spiel gewonnen, viermal unentschieden gespielt und neun Partien verloren. Immerhin: Am Dienstag durften die Schalker im DFB-Pokal ein seltenes 3:1-Erfolgserlebnis genießen - beim Viertligisten SSV Ulm.



