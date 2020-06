Bericht: Verfassungsschutz will AfD in Brandenburg beobachten

Der Landesverband der AfD in Brandenburg wird laut eines Medienberichtes als Beobachtungsobjekt für den Landesverfassungsschutz eingestuft. Das RTL-Hauptstadtstudio berichtet unter Berufung auf "gut unterrichtete Kreise der Landesregierung", Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) und Verfassungsschutzchef Jörg Müller würden sich am Montagmittag in Potsdam zu den Details äußern. Wenn es so kommt, stünden dem Verfassungsschutz in Brandenburg weitreichende nachrichtendienstliche Mittel zur Verfügung, um Organe und Funktionsträger der AfD in Brandenburg zu beobachten.

Das Parlamentarische Kontrollgremium des Brandenburger Landtages wurde laut Bericht bereits am Freitag dazu informiert.



