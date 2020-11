Bericht: Telekom will Büroflächen teils deutlich reduzieren

Die Deutsche Telekom will langfristig mehr Mitarbeiter von zu Hause arbeiten lassen und dafür die Büroflächen teils deutlich reduzieren. An einzelnen Standorten sei angedacht, Flächen um bis zu 40 Prozent zu verkleinern, berichtet das "Handelsblatt" (Mittwochsausgabe) unter Berufung auf Insider. Damit könnten sich jährlich Mieteinnahmen in zweistelliger Millionenhöhe einsparen lassen.

Ein Firmensprecher sagte, derzeit laufe dazu eine Untersuchung, ein Ergebnis liege aber noch nicht vor. Die Vertreter der Arbeitnehmer stehen flexibleren Regeln zur Heimarbeit offen gegenüber. Ein wichtiger Grund dafür ist die hohe Zufriedenheit der Mitarbeiter. Seit das Arbeiten im Homeoffice während der Corona-Pandemie ausgeweitet wurde, erreichten die Zufriedenheitswerte der Beschäftigten des DAX-Konzern einen Höchstwert, sagte Frank Sauerland, der für die Gewerkschaft Verdi im Aufsichtsrat des Bonner Konzerns sitzt.



