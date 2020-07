Ex-Bayerncoach Niko Kovac wird laut eines Berichts neuer Cheftrainer des Ligue-1-Clubs AS Monaco. Kovac soll die Nachfolge von Robert Moreno antreten und in Kürze einen langfristigen Vertrag im Fürstentum unterschreiben, berichtet die französische Zeitung "L`Équipe" am Samstag. Eine offizielle Bestätigung gab es zunächst nicht.

Der ehemalige Frankfurt-Trainer war seit seinem Abschied aus München am 3. November 2019 ohne Anstellung gewesen. Der Fußballlehrer hatte mit dem FC Bayern in der Saison 2018/19 das Double gewonnen, die Saison davor gelang ihm der DFB-Pokalsieg mit Eintracht Frankfurt.



