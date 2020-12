Bericht: Merkel will EU-Lösung für Flugverkehr aus Großbritannien

Nach der Entdeckung einer Mutation des Coronavirus in Großbritannien will Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sich laut eines Berichts der "Bild" für einen kompletten Stopp des Flugverkehrs aus dem Vereinigten Königreich in die EU einsetzen. Am Sonntagnachmittag sei ein Telefonat mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron zu der Thematik geplant, berichtet die Zeitung unter Berufung auf Kreise der Bundesregierung auf ihrer Internetseite. Demnach soll es eine "konzertierte Aktion" der EU geben.

Die Einschränkungen könnten laut "Bild" bereits ab Mitternacht gelten. Zuvor hatten bereits mehrere europäische Staaten ein vorübergehendes Landeverbot für Flüge aus Großbritannien angekündigt. Dazu zählen unter anderem Italien und die Niederlande.



