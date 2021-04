Bericht: Biontech-Impfstoff schon ab Juni für ältere Kinder

Der Impfstoff des Herstellers Biontech könnte schon in wenigen Wochen für Kinder einsatzbereit sein und damit früher als erwartet. Bereits im Juni könnte das Mittel für Schüler ab zwölf Jahren zugelassen werden, im Herbst dann auch für alle jüngeren Kinder ab sechs Monaten, berichtet der "Spiegel". Biontech-Chef Ugur Sahin sagte dem Nachrichtenmagazin: "Wir glauben, dass es jetzt schnell gehen kann."

Die bisherigen Beobachtungen zur Verträglichkeit wie auch zur Wirksamkeit seien "ermutigend". Sahin und die Biontech-Chefmedizinerin Özlem Türeci hatten die Erprobung und Zulassung des Impfstoffs für Kinder zur Priorität gemacht, nachdem aggressivere Mutanten des Coronavirus zu grassieren begannen: Vor dem nächsten Winter müsse der Impfstoff für alle Kinder ab dem Kindergartenalter erprobt sein. Und eine Zulassung für alle Altersklassen im September angestrebt werden. "Wir sind bislang auf gutem Weg, diese Ziele zu erreichen", so Sahin. Kinder haben eine etwas andere Physiologie als Erwachsene, deswegen müssen Arzneimittel für Unter-18-Jährige separat erforscht und zugelassen werden. "Wir haben schon die Studiendaten für die 12- bis 15-Jährigen in den USA für die bedingte Zulassung eingereicht, in Europa sind wir in den letzten Zügen vor der Einreichung." Schon am kommenden Mittwoch soll bei der europäischen Arzneimittelbehörde EMA zunächst die Zulassung des Biontech-Impfstoffs für Kinder ab zwölf Jahren beantragt werden. Die Prüfung dauert in der Regel wenige Wochen. Bereits ab Anfang Juni könnten Schulkinder geimpft werden. Für jüngere Kinder läuft derzeit noch eine zweite klinische Studie. "Im Juli könnten erste Ergebnisse für die Fünf- bis Zwölfjährigen, im September für jüngeren Kinder vorliegen, die Auswertung dauert etwa vier bis sechs Wochen", sagte Sahin. "Wenn alles gut geht, können wir, sobald die Daten ausgewertet sind, in verschiedenen Ländern den Antrag auf Zulassung des Impfstoffs für alle Kinder der jeweiligen Altersgruppe einreichen." Sahin ist zuversichtlich, weil nach den bereits vorliegenden Studiendaten der Impfstoff bei älteren Kindern ab zwölf Jahren zu 100 Prozent wirksam und gut verträglich war. Diese "ermutigenden Ergebnisse" deuten laut Sahin darauf hin, "dass Kinder durch die Impfung besonders gut geschützt sind".



© dts Nachrichtenagentur