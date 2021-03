Bei der Bund-Länder-Runde am Montagnachmittag wird wohl doch keine Ausgangssperre beschlossen werden. Darauf habe man sich in informellen Last-Minute-Beratungen vor dem Gipfel geeinigt, berichtet das Portal "Business Insider". Ebenfalls nicht mehr in der Tischvorlage sind demnach Sonderregeln für Ostern.

In den Ostertagen vom 2. bis 5. April soll es demnach doch keine Ausnahme der Kontaktbeschränkungen geben. Im Vorfeld des Gipfels war ins Spiel gebracht worden, dass über Ostern Treffen des eigenen Hausstands mit vier Familienmitgliedern möglich sein sollten. Doch angesichts des Infektionsgeschehens hat man diese Ausnahmen nun offenbar gekippt.



