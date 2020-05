Ein Fahrplan des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) soll einen Neustart der 3. Bundesliga am 26. Mai vorsehen. Die "zuständigen Gremien des DFB" hätten sich über "die Anpassung des Rahmenterminkalenders verständigt", heißt es in einem DFB-Schreiben, über das die "Sportschau" am Samstag berichtet. Demzufolge soll der Fahrplan am Montag vom Präsidium des Verbandes verabschiedet werden, sei jedoch "selbstverständlich abhängig von der Freigabe durch die politischen Verantwortungsträger".

Diese Freigabe der Politik soll am Montag erfolgen, berichtet die "Sportschau" unter Berufung eigener Informationen aus Drittligisten-Kreisen.



